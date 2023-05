Mówi wprost o problemach polskich nastolatek. "Jako dorośli mamy nadmierne oczekiwania"

Rodzice nastolatków doskonale znają to zachowanie swoich dzieci: zamykanie się w pokoju, gwałtowne zmiany nastroju, niechęć do rozmawiania z rodzicami na jakikolwiek temat. Ważne jest, żeby się nie poddawać i nie odpuszczać, pukać do pokoju nastolatka, pytać co u niego. Wierzę głęboko, że więź, która powstawała od pierwszych dni życia dziecka do 11-12 roku jest bardzo silna i nie da się jej wymazać. To na niej trzeba oprzeć się w relacjach z nastolatkiem, nawet jeśli jest on zbuntowany, deklaruje nienawiść wobec rodziców i kwestionuje wszystkie ich wartości.