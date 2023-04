Polityk Zjednoczonej Prawicy atakuje. Na tapet wziął uczennice

O nieprzyzwoitości i odkrywaniu ciała mówił podczas ostatniej sesji Rady Miasta radny z Białej Podlaskiej - Sławomir Potocki. Stwierdził, że problem się nasila: dni robią się coraz cieplejsze, więc uczennice odsłaniają coraz więcej. To nie pierwszy kontrowersyjny pomysł radnego. Zasłynął on m. in. z wypowiedzi, że "joga to grzech". Innym razem stwierdził, że "aborcja jest mordowaniem dzieci".