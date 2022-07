Mówi, że ma skórę w panterkę. Niełatwo przyszło jej zaakceptowanie choroby

"Ludzie patrzą się na mnie każdego dnia. Szczerze, już mnie to nie obchodzi. Minęłam już etap, w którym mnie to obchodziło. (…) Jeśli dobrze się przyjrzysz, to wygląda trochę jak oparzenia. Więc rozumiem, dlaczego ludzie się patrzą. Pewnie myślą sobie: o Boże, co jej się stało? Na początku bardzo mnie to wkurzało" – powiedziała Ashling Armstrong na łamach Daily Mail.