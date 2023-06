Mówią o bieliźnie pacjentek. Ginekolodzy stawiają sprawę jasno

Stroje, jakie zakładają pacjentki udające się do gabinetu ginekologicznego, są różne. Jedne panie ubierają spodnie, inne wolą mieć na sobie spódnicę, która pozwala szybko zasłonić miejsca intymne i skrócić stresującą dla wielu chwilę nagości. Najważniejsze jednak jest to, by strój był dla pacjentki komfortowy i w żaden sposób nie utrudniał badania ginekologicznego - sugerują lekarze cytowani przez greatcitymedical.com.