Mówią o nim "sobowtór Brada Pitta". Kim jest Nathan Meads?

Nathan Meads, sobowtór Brada Pitta

35-letni Nathan Meads pochodzi z Oksfordu w Wielkiej Brytanii. Od momentu, w którym skończył 20 lat, zaczął być porównywany do Brada Pitta. Nie powinno to zresztą nikogo dziwić, bo jego podobieństwo do aktora jest ogromne. Trzy lata temu zdecydował się regularnie wcielać w sobowtóra gwiazdy. Na co dzień jest podwykonawcą i pełnoetatowym ojcem.