Mówił "kocham" innym kobietom. Elwira ma wątpliwości, czy może zaufać

Marek nie powiedział swojej aktualnej partnerce o poprzednich związkach. Kobieta dowiedziała się po czasie, od jego znajomych, że kochał wielokrotnie. Mężczyzna w rozmowie w cztery oczy: zaprzeczył. – Na okrągło powtarza, że mnie kocha, a ja nie chcę być dla niego alternatywą. – żali się Elwira.

25-latka czuje się zdradzona, ponieważ jej partner ukrył, że był w innych związkach i kochał inne kobiety. – Dowiedziałam się, że mówił "kocham" swojej przyjaciółce, która finalnie go rzuciła. Mówił jej, że ją kocha, a to uczucie się nie zmienia – tłumaczy Elwira.

Był w innych związkach, wiele razy mówił "kocham"

Kilka dni później Elwira dowiedziała się o innych związkach aktualnego partnera. – Druga kobieta, z którą się związał, również go odrzuciła i zdradziła. Jej także wyznawał miłość. Boli mnie, że mi o nich nie powiedział. Być może zataił ten fakt, bo dalej darzy je uczuciem – zauważa Elwira.

Zaznacza, że próbowała z Markiem o tym rozmawiać. A on się wyparł. – Przecież to kłamstwo – pisze 25-latka na platformie WP Kafeteria, i dopytuje, co ma zrobić, aby nie być po prostu alternatywą dla nieudanych związków.