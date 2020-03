Ślub bez błogosławieństwa rodziców wciąż budzi emocje. "Czy to naprawdę jest konieczne?"

Błogosławieństwo przedślubne zakorzeniło się w polskiej tradycji na tyle mocno, że zrezygnowanie z niego spotyka się z ogromnym sprzeciwem ze strony rodziny, a nawet znajomych. I choć dla wielu par to wciąż piękny element ślubu, bez którego nie wyobrażają sobie tego wyjątkowego dnia, w niektórych budzi tylko przykre emocje.

#Błogosławieństwo - czy można z niego zrezygnować?

Tak też jest w przypadku jednej z użytkowniczek forum WP Kafeteria, która chce zrezygnować z przedślubnego błogosławieństwa. Niestety, jej decyzja spotkała się z wielkim sprzeciwem bliskich. Skołowana postanowiła zapytać o radę innych forumowiczów. "Czy uważacie, że błogosławieństwo rodziców jest konieczne? Chcieliśmy z nieŚgo zrezygnować ze względu na trudną sytuację rodzinną – żyje tylko mama narzeczonego. Niestety, komu nie mówię, że u nas nie będzie ani błogosławieństwa w domu, ani podziękowań, wszyscy reagują sprzeciwem - 'przecież jeszcze chrzestni mogą was błogosławić'. Słabo mi się robi, jak to słyszę. Czy to naprawdę jest konieczne? Zwłaszcza że musielibyśmy prosić kogoś na siłę o to błogosławieństwo..." – pyta.