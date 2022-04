Królewska biografka o Epsteinie: Mówił, że książę Andrzej jest "idiotą"

Znajomość księcia Andrzeja z Jeffreyem Epsteinem nie zakończyła się dobrze dla członka brytyjskiej rodziny królewskiej. Epstein popełnił samobójstwo w 2019 roku po tym, jak trafił do więzienia. Od samego początku wykorzystywał księcia do własnych celów i interesów, kiedy ten robił wszystko, co mu kazał. Teraz królewska biografka Tina Brown ujawnia kolejne fakty dotyczące ich znajomości.