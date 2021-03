Smutne święta Laury Łącz. Spędzi je tylko z kotem

Samotność z wyboru

"Sama się dziwię, ile to już czasu go tutaj nie ma. Ale wciąż są powtarzane filmy, seriale czy audycje radiowe, w których występował. Kiedy słyszę jego głos, to się uśmiecham. On wciąż jest żywy, bo żyje w pamięci ludzi. Krzysztof był moją wielką miłością. W swoich ostatnich chwilach, leżąc już w szpitalnym łóżku, wciąż mi powtarzał, że jestem jeszcze taka młoda i piękna, że po nim na pewno sobie kogoś znajdę i nie raz się zakocham. A ja już wtedy wiedziałam, że wraz z nim umiera moja dusza i serce i już nigdy nikogo nie pokocham tak jak jego".