Możliwe zmiany w programie 500 plus. Internauci komentują Nie wszyscy są zadowoleni z pomysłu wprowadzenia zmian w 500 plus. "Co to za chory pomysł?", "To jakiś żart" - takie opinie o planach w związku z tym programem można przeczytać w internecie. Jednak jest też wiele głosów osób, które je popierają. Możliwe, że niedługo program 500 plus będzie obowiązywał w nowej formule (Agencja Gazeta) Zmian w programie 500 plus można się spodziewać już w 2020 roku. W tej kadencji rządów PiS ma nie być kolejnych bezpośrednich dopłat typu 500 plus, ale pojawią się inne usługi wspierające rodziny. Może to oznaczać, że w ramach tego programu osoby upoważnione dostaną bony zamiast pieniędzy. 500 plus - zmiany w programie "Świetny pomysł, już dawno temu powinni to wprowadzić. Patrzeć nie można, że rodzice nie pracują, kilkoro dzieci, a na papieroski i popijanie mają. Oby tylko nie zaczęło się handlowanie bonami, jak swego czasu paczkami żywnościowymi z MOPS-u" - komentuje planowane zmiany jeden z internautów na forum WP Kafeteria. "Byłoby to uczciwe w stosunku do normalnych ludzi, którzy nie wydają tych pieniędzy na siebie i/lub swoje używki zamiast dzieci" - przyznał inny. "Super, nareszcie biorą się za 500+, to pieniądze które tworzą patologie w Polsce. (...) Dajcie to na dokształcanie dzieci, obiady w szkole, ale nie dawajcie kasy do ręki" - czytamy w kolejnym komentarzu. Nie wszyscy jednak poparli pomysł rządu, sugerując, że to niewiele zmieni w przypadku osób, które nieodpowiedzialnie wydają przyznane pieniądze. "Mój sąsiad, samotny pan, który mieszka bez prądu, wszystko ma dofinansowane. Dostaje też bony, 5 bonów po 100 zł, i sprzedaje te bony sąsiadom - bon 100 zł za 70 zł i kupuje sobie alkohol i papierosy. Mi też chciał sprzedać, ale nie kupiłam" - napisała jedna z forumowiczek.