Można się zarumienić. Ta kreacja na gali Oscarów 2023 zaskoczyła wszystkich

Ona lubi "iść pod wiatr". Florence Pugh to aktorka, która zyskała sławę w filmie "Don’t Worry Darling", grając u boku Harry’ego Stylesa. Od tego momentu zwraca na siebie uwagę za każdym razem, kiedy pojawia się przed kamerami. Odważne i prowokacyjne stylizacje to jej "konik", dlatego na 95. ceremonii wręczenia Oscarów paradowała po czerwonym dywanie w sukni innej niż wszystkie .

Kreacja Florence Pugh to projekt Valentino couture , który idealnie wpisał się w nowoczesny i awangardowy styl gwiazdy. Przeskalowana suknia w szampańskim kolorze przybrała nieoczywistą formę. Model z trenem ciągnącym się po dywanie robił spektakularne wrażenie.

Ciekawe wiązanie na froncie kreacji "rozbiegało się" na boki, ukazując ukryte pod spodem spodnium. Florence Pugh wsunęła do kieszeni dłoń . W ten sposób wniosła na czerwony dywan dawkę nonszalancji.

Florence Pugh daleko do minimalistki. Aktorka efektownie bawi się biżuterią , tworząc oryginalne kompozycje kolczyków i naszyjników. To jej znak rozpoznawczy, z którego nie rezygnuje nawet na wielkie wyjście.

