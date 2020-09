Mrówki w domu. Jak domowymi sposobami pozbyć się nieproszonych owadów?

Mrówki w domu są nieproszone i przede wszystkim denerwujące, bo ich obecność przysparza szeregu kłopotów. Przede wszystkim pojawiają się w wielkich koloniach, w których mieści się nawet kilkadziesiąt tysięcy owadów , co nie brzmi dobrze. Budują mrowisko, które z czasem może się poszerzyć, a to z kolei nie jest już tolerowane. Jak pozbyć się mrówek z domu? Skorzystaj z domowych i ekologicznych sposobów.

Mrówki w domu – dlaczego są szkodliwe?

Choć mrówki najczęściej kojarzone są z pożytecznością, niestety bywają bardzo uciążliwe dla ludzi. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy budują swoje gniazda w ogrodzie mogą zjadać szkodliwe owady, chroniąc tym samym rośliny. Niestety zdarza się i tak, że poszerzając swoje gniazdo, niszczą przy okazji korzenie i pustoszą ogród. Mrówki mogą uszkadzać nawet ściany budynków, przez co przedostają się do środka, gdzie zanieczyszczają żywność . Obgryzają pędy na roślinach, powodują suszę w glebie oraz inne podobne uszkodzenia. Z czasem przenoszą się do domów, gdzie szukają schronienia.

Mrówki w domu – jak się ich pozbyć?

1. Sok z cytryny z wodą – wyciśnij sok z cytryny i rozcieńcz go ze szklanką wody. Mieszankę przelej do spryskiwacza i rozpyl tam, gdzie są mrówki.

2. Woda z czosnkiem – wrzuć do słoika z wodą kilka obranych ząbków czosnku i odstaw na dobę. Po tym czasie podgrzej zawartość na gazie przez około 15 minut. Po ostygnięciu spryskaj problematyczne obszary w domu.

3. Skórka pomarańczy – potnij skórkę z pomarańczy na mniejsze kawałki albo zetrzyj na tarce. Rozsyp ją tam, gdzie znajdują się mrówki.

4. Ziarna ryżu – rozsyp ziarna białego ryżu w problematycznych miejscach. Ryż w gnieździe zacznie fermentować i zaszkodzi owadom.

5. Drożdże – zmieszaj 100 g suchych drożdży ze 100 g cukru i zalej całość litrem wody. Odstaw na godzinę, a potem rozlej do mniejszych pojemników i postaw przy mrówczych ścieżkach.

6. Czarny pieprz – zmieszaj szklankę wody z 5 łyżeczkami pieprzu. Spryskaj substancją problematyczne miejsca.

7. Soda oczyszczona – posyp sodą ścieżki, po których najczęściej poruszają się owady.