Musiał sprzedać samolot. Nie miał za co żyć

Robert Gonera jest aktorem filmowym i teatralnym. Po zdaniu matury dostał się do krakowskiej PWST, którą ukończył na początku lat 90. Rola w filmie "Dług" zapewniła mu pierwszą nagrodę Orła. W pewnym momencie zniknął z ekranów. Aktor borykał się z problemami w życiu prywatnym. W wywiadzie udzielonym "Dzień Dobry TVN" wyznał, że jego pasja pomogła przetrwać mu trudne chwile.

Prawdziwą rozpoznawalność przyniósł mu serial "M jak miłość", w którym to wcielił się w Jacka Mileckiego. W pewnym momencie aktor zniknął z ekranów. Po stracie roli w telenoweli trafił do szpitala psychiatrycznego. Policjanci znaleźli go w aucie, gdy spał.

Obudzili mnie policjanci, którzy bez podania przyczyny nie chcieli mnie puścić ani skontaktować z produkcją. Od policjanta otrzymałem "ofertę". Albo zamkną mnie na 48 godzin pod niejasnym zarzutem, albo zabierze mnie karetka pogotowia. Wybrałem karetkę - mówił w jednym z wywiadów.