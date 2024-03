"Ból w endometriozie jest straszny. Straszny". Cierpi niemal co 10. Polka

Zaczyna więc sama mieć wątpliwości. Jest jej przykro, zwłaszcza jeśli lekarz o tym, że według niego nie jest chora, informuje ją z drwiną: "Co to za wymysły, wszystko jest dobrze". Wiele kobiet z endometriozą słyszy, że są "stworzone do rodzenia". Wracają do domu, mówią to partnerowi, rodzinie, a ponieważ była to już kolejna wizyta lekarska, oni też powtarzają: "Widzisz? Wszystko jest w porządku, jesteś zdrowa, nic tam nie ma, musiałaś to sobie wymyślić". I nawet jeśli zostaje to wyartykułowane w czułych, ciepłych słowach, nadal jest to trudne dla kobiety.