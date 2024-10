Musisz stosować go przez cały rok. Inaczej szybko pojawią się zmarszczki

Krem z filtrem kojarzy nam się ze słońcem i wakacjami. W tym czasie jest on elementem niezbędnym każdej kosmetyczki. Nie jest tajemnicą, że promieniowanie słoneczne przyspiesza procesy starzenia, a nawet może działać rakotwórczo na skórę. Jednak, czy konieczne jest stosowanie go w okresie jesienno-zimowym?

Krem z filtrem niezbędny o każdej porze roku.

Jesień to czas, w którym z reguły kremy z filtrem odkładamy na bok. Wydaje nam się, że skoro nie ma słońca lub jego promienie są delikatne to nie sensu z niego korzystać. Jest to jednak błędna teoria. Mimo że słońce nie jest tak inwazyjne jak w lecie, to promieniowanie ultrafioletowe do nas dociera. Nawet w pochmurne dni, czy w pomieszczeniach gdzie mamy wiele różnych bodźców takich jak ekrany. Dlatego krem z filtrem SPF o szerokim zakresie działania, ma ogromne znaczenie dla ochrony skóry przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB.

Nie jest to tylko kwestia zdrowia, ale także estetyki, bo kiedy przestaniemy go używać struktura naszej skóry może się pogorszyć. Stąd jest tak ważny w kuracji przeciwzmarszczkowej i przeciwstarzeniowej. Promienie słoneczne przyspieszają rozpad białek, takich jak elastyna czy kolagen, co w efekcie prowadzi do pojawiania się pierwszych zmarszczek. Co więcej, ekspozycja na słońce może powodować raka skóry, powstawianie przebarwień, alergie oraz wysuszać skórę. Cera na twarzy jest dużo bardziej wymagająca ze względu na to, że jest delikatniejsza i cieńsza w porównaniu do reszty ciała. Z uwagi na to krem SPF 50 lub SPF 30 to "must have".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak stosować krem z filtrem?

Dermatolodzy rekomendują używanie kremu z filtrem przez cały rok w codziennej pielęgnacji. Szczególnie kiedy planujemy wyjść z domu. Dobrze sprawdzi się też jako baza pod makijaż. Aplikując go na twarz zwróć uwagę na to czy został równomiernie rozprowadzony. Zamiast pocierania warto go wklepać, ponieważ nie podrażni to skóry, a tym samym skutecznie zadziała. Wystarczy nałożyć pół łyżeczki produktu na całą twarz i efekt gwarantowany. W ciągu dnia dobrze go dołożyć, aby przedłużyć jego działanie. Jeśli mamy jednak makijaż, dobrą opcją będzie SPF w mgiełce.

W okresie jesienno-zimowym warto wybrać krem z właściwościami nawilżającymi i regenerującymi, które staną się barierą ochronną przed suchą skórą. Temu z pewnością będzie sprzyjał w składzie kwas hialuronowy, ceramidy czy ektoina.

