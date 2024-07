Mąż zdradził ją ze studentką. Dziś to znana aktorka

Maria Pakulnis urodziła się w 1956 roku w Giżycku. To właśnie tam mieszkała do czasu wyjazdu na studia. Swoje dzieciństwo wspomina jednak ze smutkiem. Była najmłodsza z czworga dzieci. Rodzice nigdy nie interesowali się jednak ani nią, ani resztą rodzeństwa.

- Rodzice prawie ze mną i rodzeństwem nie rozmawiali, zajęci swoim smutkiem i bólem. Kawałek chleba do ręki i na podwórko. (...) Dzieciństwo to są dla mnie trudne wspomnienia - oznajmiła Maria Pakulnis w rozmowie z Moniką Stukonis dla "Pani".

Po wyjeździe na studia Pakulnis nie chciała wracać do domu. Zmagała się jednak z poczuciem winy, że zostawiła rodziców, przepraszała ich, że się z nimi nie kontaktuje. Przejmująco pisała o tym w wywiadzie-rzece pt. "Moja nitka". "Pod koniec moich studiów tato trafił z krwotokiem do szpitala. Wycięli mu wtedy pół żołądka, ale nie pojechałyśmy z siostrą do niego. Byłyśmy na niego wściekłe za nasze dzieciństwo i jego picie. Chciałyśmy go ukarać. Miałyśmy nadzieję, że może po tej operacji stanie się cud, i rzeczywiście się stał" - wspomniała. - "Na nowo się narodził. Przestał pić i palić. I zapomniał, ile krzywd nam wyrządził"." - opowiadała.