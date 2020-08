Muzeum Auschwitz przypomina historię Evy Redischovej. Dziewczynka trafiła do komory gazowej

Muzeum Auschwitz jest przepełnione wspomnieniami o osobach, które zostały zamordowane podczas Holocaustu. Naszym obowiązkiem jest o nich pamiętać. I tak pracownicy tego wyjątkowego miejsca co jakiś czas na swoich profilach w mediach społecznościowych opisują życiorysy osób, które trafiły za drut kolczasty.

Tym razem przybliżyli postać Evy Redischovej, która urodziła się 6 sierpnia 1931 roku w Pradze. Pochodziła z żydowskiej rodziny. 12 września 1942 r. trafiła do getta w Theresienstadzie. Kilka miesięcy później została przewieziona do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. 23 października 1944 roku weszła do komory gazowej, z której nigdy nie wyszła. Miała wtedy 13 lat.