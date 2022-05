Są rodzeństwem i mają czwórkę dzieci. "Nasza miłość jest prawdziwa"

- Nie tak na to patrzyliśmy, gdy poszliśmy ze sobą do łóżka. Nie myśleliśmy o używaniu prezerwatywy. Nie wiedzieliśmy, że spanie razem jest nielegalne - powiedział Patrick kilka lat temu mediom. - Nasza matka nie pochwaliłaby tego, ale jedynymi osobami, które powinny nas teraz osądzać, jesteśmy my sami.