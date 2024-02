Na czym polega brushing? Trend z lat. 70 wraca do łask

Na czym polega brushing? Fryzjerski trend z lat 70. wraca do łask

Co sezon projektanci mody i fashioniści ukazują światu nowe trendy. Niektóre z nich natychmiast stają się hitem, inne zaliczane są do kitów. Tym razem do łask wraca brushing, czyli fryzura, która święciła triumfy w latach 70.

Na początku 2024 roku kobiety oszalały na punkcie ubrań z kokardkami, kolorowych kropek na paznokciach czy fryzurze prosto z lat 70. Ponadczasowe uczesanie ma dodawać włosom sporej objętości, dlatego też brushing jest bardzo często pożądany przez panie z cieńszymi i rzadszymi kosmykami.

Fryzjerzy zdają sobie sprawę, że przez kilka najbliższych miesięcy, to właśnie ten trend będzie najgorętszy. Jak wygląda brushing i na czym polega? Tę fryzurę bez problemu wykonasz samodzielnie w domowym zaciszu.

Brushing, czyli fryzujra dodająca objętości

W życiu każdej kobiety przychodzi taki moment, kiedy pragniemy zmienić wygląd włosów. Jeżeli nie chcemy stawiać na radykalne zmiany takie jak strzyżenie czy koloryzacja, warto rozważyć inne metody, które pomogą nam osiągnąć zupełnie nowy wygląd.

Jednym z takich rozwiązań jest np. stylizacja włosów, która była modna w latach 70. Brushing, bo o nim tutaj mowa, pozwala na osiągnięcie efektu gęstych i bardziej puszystych włosów. Takie uczesanie cieszyło się sporą popularnością 5 dekad temu, jednak obecnie ponownie wraca do łask.

Jak wygląda brushing?

Brushing polega głównie na modelowaniu końcówek na zewnątrz. To właśnie sprawia wrażenie, że fryzura jest bardziej zwiewna i elegancka. Dodatkowo takie uczesanie świetnie podkreśli rysy twarzy. Największą zaletą tej techniki jest fakt, że pasuje do niemal każdego typu urody i może ją łatwo wykonać w domu. Do tej fryzury warto dodać elementy retro takie jak czarną kokardkę lub welurową opaskę, które jeszcze bardziej urozmaicą nasz wygląd.

Jak wykonać brushing w domu?

Brushing jest bardzo efektowny i z pewnością jego ogromną zaletą jest możliwość wykonania go w domowym zaciszu. Niestety takie uczesanie ma też pewną wadę, a mianowicie włosy szybko tracą swój efektowny look i codziennie należy wymodelować je na nowo. Do tego zadania niezbędna będzie okrągła szczotka, suszarka, lokówka lub prostownica.

Kluczowym aspektem tej techniki jest odpowiednia metoda modelowania włosów, gdzie końcówki należy wywiać przy użyciu szczotki, susząc je pod odpowiednim kątem. Aby ułatwić stylizację i dodać włosom połysku, warto zastosować piankę do stylizacji, która zwiększa przyczepność i dodaje blasku. Jeśli pierwotny efekt nie spełnia twoich oczekiwań, możesz skorzystać z prostownicy lub lokówki, aby delikatnie skręcić końcówki na zewnątrz. Alternatywą jest także użycie grubych wałków, na których należy suszyć włosy.

