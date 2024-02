Stylista ocenił Kammela. Mówi, co myśli o nowej fryzurze

Fani podzieleni

Pod postem Tomasza Kammela pojawiło się mnóstwo komentarzy. Opinie na temat jego nowej fryzury są podzielone. Co piszą internauci? "Panie Tomku, wróć do poprzedniej fryzury. Takie krótkie włosy nie pasują do pana", "Serio w tej fryzurze młodziej", "Panie Tomku, zdecydowanie pasuje panu dłuższa góra", "Ta fryzura jest OK" - można przeczytać na Instagramie. Co na to Tomasz Kammel? Odpowiedział na kilka komentarzy i tym samym uspokoił fanów.