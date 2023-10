Na marsz poszła z ojcem. Był jednym z twórców PiS

- To był taki temat, który już był wałkowany bardzo często i bardzo długo. Mój tata od dawna nie jest aktywny w strukturach PiS-u. A nawet jeżeli był, to nasze wyobrażenia i światopogląd były zawsze spójne. My jesteśmy domem, który bardzo poważnie patrzy na przyszłość Polski, więc naturalne jest, że na tego typu spotkaniach (jak marsz - przyp. red.), jeśli można to tak nazwać, jest ważne żebyśmy byli wszyscy razem. I jesteśmy - mówiła.