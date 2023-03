Na obrazku ukryte jest zwierzę. Widzą je tylko nieliczni

"Jak dla mnie zawsze wygląda tak samo", "Nic nie widzę. Co jest ze mną nie tak?" - czytamy w komentarzach pod postem. Nieliczni przyznali, że nie muszą się wysilać, żeby zobaczyć, co ukryto na obrazku. "Czy to coś znaczy, skoro widzę zwierzę bez potrząsania głową?", "Zobaczyłam zwierzę od razu. Nie chcę wam robić przykrości, po prostu mówię, jak jest" - pisali.