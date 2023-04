Na ogórkach kiszonych pojawił się biały nalot? Mało kto wie, czym jest

Ogórki z białym nalotem to prawdziwa bomba witaminowa. Jeśli jednak mają one nieprzyjemny, wręcz nienaturalny zapach, do tego są miękkie, a na wodzie zaczął zbierać się nalot, na którym widać niebieskie albo zielone plamki, to znak, że do słoika wdała się pleśń. Ich spożycie będzie wiązało się z dużą niestrawnością, wymiotami i biegunką. Takie ogórki nie nadają się do spożycia i należy jak najszybciej je wyrzucić.