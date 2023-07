Na operacje wydała miliony. Przed nimi była piękną kobietą

Zaczyna brakować jej funduszy na kosztowne operacje

Pensja pielęgniarki nie pokrywa wydatków na zabiegi kosmetyczne Tary, dlatego ta zdecydowała się założyć profil na stronie dla dorosłych, gdzie oferuje swoje zdjęcia. W pierwsze trzy dni McConachy zarobiła prawie 10 tys. dolarów. To wciąż jednak niewielka kwota, biorąc pod uwagę, że do 2022 roku na operacje wydała już ponad 200 tys. dolarów, co w przeliczeniu daje około 820 tys.złotych.