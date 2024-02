Osoby powyżej 70. roku nie wiedzą o tych zniżkach. Powiedz o nich babci

Bezpłatna komunikacja miejska

Kobiety, które przekroczyły 70. rok życia, mogą cieszyć się bezpłatnymi przejazdami komunikacją miejską w wielu polskich aglomeracjach. Należy jednak pamiętać, że to lokalne władze decydują o ulgach, a to oznacza, że regulacje dotyczące korzystania z autobusów czy tramwajów mogą różnić się w zależności od miejsca zamieszkania. Darmowe przejazdy przysługują osobom po 70. roku życia m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu czy Łodzi. Z kolei we Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy granica wieku uprawniająca do darmowej komunikacji miejskiej wynosi o pięć lat mniej, czyli 65 lat.