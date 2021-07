Na Podhalu się nie szczepią. Sprawdziliśmy, jak jest w obiektach celebrytów

Ministerstwo Zdrowia apeluje, by się szczepić, a górale swoje "wiedzą". Na popularnym wśród turystów Podhalu szczepienia to rzadkość. Zadzwoniliśmy do obiektów prowadzonych przez znane osoby, by sprawdzić, czy zadbali o odpowiednią ochronę przed nadciągającą czwartą falą pandemii koronawirusa.