Nie można oderwać oczu. Wskoczyła w cielistą mini z siateczką

Polskie gwiazdy co roku wyczekują na ten wieczór z niecierpliwością. Mowa oczywiście o pokazie najnowszej kolekcji duetu Paprocki & Brzozowski . Tym razem odbył się 2 lipca na dziedzińcu Elektrowni Powiśle.

Ale ze zgromadzonej śmietanki towarzyskiej wyraźnie wybijała się Edyta Zając. A to wszystko za sprawą mistrzowskiej kreacji, która wymagała nie lada odwagi .

Modelka zaprezentowała się w opiętym na ciele modelu z głębokim dekoltem , który został uszyty z cielistej tkaniny pokrytej błyszczącą siateczką , kryształkami i perłami. To właśnie za sprawą tych mieniących się w świetle detali sukienka robiła ogromne wrażenie.

Sukienka była tak zdobna, że Edyta Zając słusznie zrezygnowała z jakiejkolwiek biżuterii . Stopy wsunęła w minimalistyczne, cieliste sandałki. Włosy modelki zostały ułożone w delikatne fale , a jeśli chodzi o makijaż, to mamy tu do czynienia z subtelnym efektem i naturalnymi odcieniami nude .

