Skradła show na premierze. Tylko patrzcie na jej rajstopy

Mówią, że to jeden z podstawowych elementów w damskiej garderobie. W końcu pasuje niemal na każdą okazję, a w dodatku może pomóc optycznie wysmuklić sylwetkę. Nie możemy także zapomnieć, że uwielbiała ją również sama Coco Chanel. Nic więc dziwnego, że "mała czarna" to sukienka, która chyba nigdy nie wyjdzie z mody.

Wzorzyste rajstopy to tegoroczny hit. Kto jednak powiedział, że powinniśmy ograniczać się tylko do klasycznych wzorów takich jak kwiaty, paski lub romby? Marta Żmuda Trzebiatowska udowodniła, że serca również świetnie się na nich prezentują.

Celebrytka właśnie taki model dobrała do swojej czarnej sukienki mini, dzięki czemu nie tylko podkreśliła, że za chwilę walentynki, ale również sprawiała, że jej monochromatyczna, czarna stylizacja wydaje się być szalenie ciekawa i efektowna.

