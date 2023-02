Na przedszkole spadła fala hejtu. Powód? Jedzenie robaków

Nagranie z dziećmi jedzącymi owady pojawiło się na Facebooku Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" we Wrześni w listopadzie ubiegłego roku, jednak dopiero niedawno wywołało burzę w sieci. "Chrońmy nasze dzieci - nie pozwalaj na robienie z dziecka królika doświadczonego!!!! Z tego co się orientuje to przeszkolone Miś Uszatek we Wrzeźni. Najłatwiej manipuluje się najmłodszymi" (pisownia oryginalna – przyp. red.) - alarmuje jedna z facebookowych stron, którą obserwuje ponad 40 tys. użytkowników.