Na rolnika wylał się hejt. Zdradziła, co ich łączy

"To jak mnie teraz potraktowałeś..."

Przypomnijmy, że w finałowym odcinku Dariusz postanowił powiedzieć kilka słów o Nikoli. - Straciła w oczach przy bliższym poznaniu. Zachowywała się, jak dziecko. Nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu. Dla mnie to jest nie do zaakceptowania - wyliczał rolnik.