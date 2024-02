Ma znaną żonę. Nie każdy wie, że są ze sobą związani

Choć początkowo nie marzył o wielkiej karierze, dziś Lesław Żurek jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Postanowił spróbować swoich sił na egzaminach do szkoły teatralnej, aby udowodnić byłej dziewczynie, że nie ma nic trudnego w zostaniu aktorem.

Już podczas edukacji na krakowskiej PWST, Żurek zaczął zdobywać swoje pierwsze role, lecz prawdziwym przełomem w jego karierze okazał się udział w serialu "Egzamin z życia". Występował również gościnnie w wielu innych serialach telewizyjnych, takich jak "Kryminalni", "Układ warszawski", "Przyjaciółki" i "Barwy szczęścia", z których to ostatni przyniósł mu największą popularność.

Choć jest jednym z popularniejszych polskich aktorów filmowych i teatralnych, rzadko kiedy mówi w mediach o swoich bliskich. Nie każdy jednak wie, że od 20 lat Lesław Żurek jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Katarzyną Misiewicz, aktorką znaną z takich produkcji "M jak miłość", "Listy do M." czy "Komisarz Alex".

Lesław Żurek na studia dostał się za pierwszym podejściem, a o swojej przyszłości zdecydował, ponieważ wcześniejsza partnerka rzuciła go dla aktora. To właśnie, podczas edukacji w Krakowie, przyszły artysta spotkał swoją życiową miłość. Nowa dziewczyna szybko zawróciła mu w głowie. Mając zaledwie 25 lat Lesław Żurek i Katarzyna Misiewicz stanęli na ślubnym kobiercu.

Katarzyna, przenosząc się do Krakowa z innego miasta, nie spodziewała się, że znajdzie tam nie tylko nowe możliwości akademickie, ale i miłość, która odmieni jej całe życie. Aktorka jest nie tylko życiową partnerką artysty. Zdarza się, że małżeństwo razem występuje na deskach teatru.

