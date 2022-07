Na to schorzenie cierpi m.in. Joanna Kurowska. Długo ignorowała objawy

Na nietolerancję glutenu uskarża się też Julia Wieniawa. "Gdy zjem coś, co zawiera gluten, to robią mi się na skórze plamki, które mnie swędzą i bolą. Psuje mi się też humor. Bo jelita to podobno drugi mózg" - mówiła w rozmowie z "Faktem". Uskarżała się także na spadki nastroju po zjedzeniu glutenowych posiłków.