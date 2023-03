Na to zwróć uwagę kupując wędliny w sklepie lub na stoisku. Ekspertka przestrzega

Dr Kowalczyk postanowiła wyczulić konsumentów na to, aby obserwowali, czy personel ma rękawiczki ochronne i jak często je zmienia. Zwykle ekspedientki lub ekspedienci zakładają je po to, aby nie dotykać produktów dłońmi i o ile łatwo zauważyć, czy są one czyste, warto pamiętać, że w zależności od podawanego towaru, rękawiczki także powinny być zmieniane. Dokładnie wytłumaczyła to ekspertka.