Kupiłaś wędlinę drobiową z takimi plamkami? To musisz wiedzieć

Co to za plamki na wędlinie?

Czasami zdarza się, że część wędliny ma na plasterkach drobne, czerwone plamki. Czy wiesz, co to jest? To mogą być na przykład pozostałości paszy dla kurcząt z ich żołądków, które wraz z tzw. surowcem trafiły do procesu produkcyjnego wędliny. Nie powinny one znaleźć się w tym produkcie spożywczym i jest to jego wadą.