"Nadal wierzę, że ludzie są z natury dobrzy". Tak w swoim dzienniku pisała Anne Frank

Anne i jej starsza siostra Margot Betti musiały wówczas przerwać naukę w szkole Montessori i przenieść się do liceum żydowskiego. W lipcu 1942 rodzina została zagrożona wywiezieniem do obozu koncentracyjnego. Ojciec Annie - Otto Frank zorganizował wówczas kryjówkę w dawnej oficynie swojej firmy. Frankowie mieszkali tam od 6 lipca 1942 do 4 sierpnia 1944.