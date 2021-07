Nadopiekuńcze teściowe. "To, co zaczęło się po ślubie, przeszło moje wyobrażenia"

Bywa, że teściowa swoim zachowaniem sprawia Monice przykrość. – Jakiś czas temu moje dzieci się rozchorowały. Lekarz uznał, że to typowa infekcja wirusowa, jak to w przedszkolu. Wypisał leki, które wykupiłam. Jednak teściowa uznała, że on na pewno się nie zna. Kupiła w aptece siatkę niepotrzebnych leków i zamówiła nam wizytę domową, kwestionując kompetencje pediatry, do którego chodzę z dziećmi od lat. Dziwnie się poczułam. A potem zaczęła się zastanawiać, co "mogłabym zrobić lepiej", żeby nasze dzieci nie chorowały. Serio, nie było to zbyt miłe.