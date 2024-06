Nagle pocałowała fotografa. Pana młodego zamurowało

- Michała poznałam w podstawówce - wspomina Anita. - Był moją pierwszą miłością. Chodził do równoległej klasy. Spotykaliśmy się na przerwach, wracaliśmy razem ze szkoły i wspólnie spędzaliśmy sporo czasu. Byliśmy nierozłączni. I to kilka razy. Tak. Nasza relacja przechodziła przez różne etapy - schodziliśmy się i rozchodziliśmy kilkkrotnie jako para.

- Zarezerwowaliśmy fotografa z plecenia, nie wiedząc, że Michał pracuje w tej firmie. Kiedy zobaczyłam go na naszym ślubie, poczułam, że to znak. Wiele wspomnień wróciło, a moje serce zaczęło bić szybciej - wspomina Anita.

Podczas wesela Michał zaczął z nią flirtować. - Byłam nieco zaskoczona, ale podobało mi się to. Zresztą wiele nas łączyło i to przez długi czas. Michał był przystojny i czarujący jak zawsze. W przeciwieństwie do Jakuba, który od początku wesela narzucił sobie spore tempo, pijąc kieliszek za kieliszkiem. Nadchodziła klęska, co tylko pogłębiało moje wątpliwości i frustracje - dodaje.

Wyniki badań psycholożki Joanny Jurczak wykazały, że zarówno sięgnięcie po alkohol, jak i odwracanie uwagi od stresujących problemów, pomagają opanować emocje. Jednak tylko alkohol powoduje pozytywną przemianę osobowości. Dzieje się tak, ponieważ obniża on lęk, co aktywuje subosobowość kojarzoną z pozytywnym obrazem siebie.

W sytuacjach stresowych, takich jak przygotowania do ślubu, Jakub, mąż Anity, często odczuwał stres, co mogło spowodować chęć przywołania pozytywnego obrazu siebie podczas samej uroczystości weselnej. Alkohol, choć pomagał Jakubowi na chwilę złagodzić lęk i stres, jednocześnie pogarszał sytuację między nim a Anitą.

- Nie wiem, co we mnie wstąpiło - opowiada Anita. - Po oczepinach poszłam rozliczyć się z Michałem. Przez cały dzień prawił mi komplementy i sprawiał, że czułam się wyjątkowa. Byłam trochę pod wpływem, więc moje emocje buzowały. Kiedy byliśmy sami, nagle go pocałowałam. To był błąd! Wiedziałam od momentu, kiedy to zrobiłam.