Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

W sieci krąży mnóstwo filmików, na których widać, jak Monika Olejnik świetnie bawiła się na Top of the Top Sopot Festival. Podczas trzeciego dnia wydarzenia dziennikarka nieoczekiwanie pojawiła się na scenie. Miała ku temu ważny powód.

Monika Olejnik, jedna z najsłynniejszych polskich dziennikarek, wraz z innymi gwiazdami TVN-u pojawiła się ostatnio w Sopocie, gdzie wystosowała krótki apel do widzów.

Monika Olejnik walczy o wolne media

Podczas trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival na scenie wystąpili m. in. Małgorzata Ostrowska, Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Urszula, Ewa Bem, De Mono, Enej czy Julia Wieniawa.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Na muzyce się jednak nie skończyło. Nie tylko przedstawiono nowego prowadzącego "Dzień dobry TVN", którym okazał się Maciej Dowbor, ale także już na samym początku wydarzenia na scenie pojawiła się Monika Olejnik, która postanowiła zabrać głos w ważnej sprawie.

Dziennikarka zaapelowała o wolne media. Hasło to zaczęła także skandować, a wraz z nią publiczność zgromadzona w Operze Leśnej. Po chwili Olejnik wykrzyczała jeszcze trzy słowa: "wolność", "prawda" i 'TVN24".

Na telebimie z kolei wyświetlono specjalnie przygotowane na tę okazję hasła:

#Kultura, #Stophejt, #Wolnemedia.

Marcin Prokop i Monika Olejnik na Top of the Top Sopot Festival © AKPA | AKPA

Monika Olejnik bawi się w Sopocie

Prowadząca "Kropkę nad i" po zejściu ze sceny postanowiła poszaleć pod sceną. W sieci pojawiło się mnóstwo filmików oraz zdjęć, na których widać, że Monika Olejnik świetnie bawiła się na Top of the Top Sopot Festival.

Dała się nawet porwać do tańca, a uśmiech nie schodził jej z twarzy. Choć do Sopotu przybyła, by promować swój program oraz wygłosić apel o wolnych mediach, z powodzeniem połączyła przyjemne z pożytecznym.

Monika Olejnik bawi się w Sopocie © AKPA | AKPA

Ruszył plebiscyt #Wszechmocne. W formularzu poniżej zgłoś swoją kandydatkę w kategorii #Wszechmocne wśród kobiet.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.