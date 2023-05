Nagminny błąd psiarzy. Pies może się udusić

Jak doszło do duszenia się przez obrożę? Pies bawił się, tak jak zwykle, kiedy obroża niespodziewanie zahaczyła o niezidentyfikowany obiekt. Pies wpadł w panikę i próbował wydostać się z potrzasku. Zaczął wiercić się i obracać, przez co obroża zacisnęła się na jego szyi jeszcze bardziej, co doprowadziło do omdlenia. Szczęśliwie dla psa, jego właściciel w porę zauważył, że pupil zaczął się dusić i ruszył na ratunek. Opiekunowie natychmiast pojechali do kliniki dla zwierząt, gdzie udzielono psu pomocy.