Nagrał awanturę w lumpeksie. "Handlary są najgorsze"

Second-handy wciąż przeżywają oblężenie, ponieważ to w nich możemy znaleźć prawdziwe perełki za stosunkowo niewielką cenę. Nic więc dziwnego, że podczas cotygodniowych dostaw wybiera się do nich naprawdę sporo osób. Niejednokrotnie pomiędzy nimi dochodzi jednak do kłótni. Jedną z nich nagrał użytkownik TikToka.