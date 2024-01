Nagrali pasażera na dworcu w Warszawie. Nie do wiary, co miał ze sobą

Mężczyzna wsiadł do pociągu z kaczkami

Transporter, pies na smyczy i... dwie kaczki. Mężczyzna, który wsiadł do jednego z pociągów na dworcu centralnym w Warszawie, zwrócił uwagę dosłownie wszystkich wokół. Na filmiku opublikowanym przez użytkownika czachorinio na TikToku widzimy, że pasażerowie, którzy go mijali, od razu zaczęli nagrywać tę niecodzienną sytuację. On natomiast skupił się na wsadzeniu do pociągu pupili, które grzecznie stały obok niego.