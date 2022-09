Nagranie z ukraińskiej szkoły wyciska łzy. Witają nauczyciela, który wrócił z frontu

Nauczyciel ze szkoły w niewielkiej miejscowości Kluczów Wielki w obwodzie iwanofrankiwskim brał udział w walkach na wschodzie Ukrainy. Do szkoły dotarł w mundurze bojowym. Na chwilę przerwano lekcje, by wdzięczna młodzież mogła go przytulić i porozmawiać.