Nagrano, co wykrzyczała do pracownicy. Zdradził ją ruch warg

77. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes właśnie dobiega końca. Co ciekawego wydarzyło się w tym roku? W sieci dużo mówiło się o poruszającej przemowie Meryl Streep , łzach Seleny Gomez , która otrzymała owacje na stojąco oraz "nagiej" sukience Belli Hadid , która zaliczyła wielki powrót na czerwony dywan.

Jednak najgłośniejszym tematem okazała się ostra sprzeczka Kelly Rowland z ochroniarką . Piosenkarka zabrała już głos w tym temacie i wyjaśniła, o co poszło. Ale zacznijmy od początku.

Kelly Rowland pojawiła się na czerwonym dywanie w Cannes przy okazji pokazu filmu "Marcello Mio", który odbył się 21 maja. Wokalistka zaprezentowała się w przepięknej, czerwonej sukni projektu Anamiki Khanny. Kreacja bez ramiączek została wykonana z efektownie marszczonej, delikatnej i zwiewnej tkaniny. Rowland postawiła na nieśmiertelną klasykę i trafiła w dziesiątkę. Look uzupełniła kolią, kopertówką i metalicznymi czółenkami Jimmy Choo.

"Nie mów do mnie w ten sposób. Nie jesteś moją matką. Powiedziałam, żebyś tak do mnie nie mówiła" – miała powiedzieć piosenkarka zdaniem eksperta "Page Six" czytającego z ruchu warg.