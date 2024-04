Największe lenie w zodiaku. W domu nie kiwną nawet palcem

Ryby żyją w swoim własnym świecie

Ryby wyróżnia flegmatyczne nastawienie do życia i ogólna niechęć do podejmowania wysiłku. Są kreatywne i utalentowane, ale to jeszcze nie oznacza, że chcą się dobrze "sprzedać". Wolą uciekać od smutnej i trudnej rzeczywistości w świat fantazji. Bardzo trudno im się zmobilizować do wysiłku, jeśli nie widzą w nim sensu (a praca zarobkowa często wydaje im się taką przykrą koniecznością bez większego sensu). Osoby urodzone w tym znaku wykazują wielką zdolność do wykręcania się od obowiązków czy obietnic. Zawsze znajdą dobry powód, dlaczego nie mogą czegoś zrobić.