Najczęstsze błędy podczas spowiedzi. Ksiądz wylicza, czego unikać

Dodatkowo wspomina też o sytuacji, gdy zapomina się o pokucie. Jeśli wynika to z lenistwa, lepiej je przełamać, bo to kolejny grzech. Jeśli zapomnimy, trzeba to wyznać na kolejnej spowiedzi. Z kolei w przypadku, gdy pokuta jest niemożliwa do spełnienia, ksiądz może zamienić ją na inną. "W sytuacji, gdy zapomnę, jaką pokutę otrzymałem, należy odmówić taką jaką najczęściej otrzymuję na spowiedziach. Zazwyczaj jest to jakaś modlitwa lub dobry uczynek" - podsumował ksiądz.