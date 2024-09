W Polsce najwięcej jest "zabójstw emocjonalnych". Tak mszczą się mężczyźni

Lekkoatletka Rebecca Cheptegei z Ugandy została oblana benzyną i podpalona przez swojego partnera. Oparzenia pokrywały ponad 80 proc. jej ciała, zmarła w wyniku niewydolności narządów. Z kolei w sądzie Federalnym w Lozannie toczy się sprawa oskarżonego 41-latka, który przyznał się do zamordowania Kristiny Joksimovic. Mężczyzna udusił swoją żonę, byłą modelkę i finalistkę Miss Szwajcarii z 2007 roku. Kobieta została znaleziona martwa w swoim domu w lutym 2024 roku.

Według badań przeprowadzonych przez ONZ Women, na świecie co 11 minut kobieta ginie z ręki członka własnej rodziny. Do brutalnej przemocy domowej dochodzi również w Polsce.

Psycholog śledcza Justyna Poznańska twierdzi, ze zarówno przypadek Joksimovic, jak i Rebecci Cheptegei to prawdopodobnie zabójstwo impulsywne. W przypadku ugandyjskiej lekkoatletki, gdzie najpierw zginęła kobieta, a później, w wyniku oparzeń doznanych w trakcie ataku, jej oprawca, bardzo możliwe, że mamy do czynienia z tzw. samobójstwem poagresyjnym, w którym to sprawca najpierw zabija z zemsty ofiarę lub inną osobę najbliższą, a następnie popełnia samobójstwo. Nie można wykluczyć, że i w tej sytuacji tak było.