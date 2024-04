Najgorsze mielone. Nawet nie można tego nazwać mięsem

Niestety, ten produkt możemy kupić w bardzo różnej jakości. Powinniśmy przy tym bardzo uważać, interesować się tym, co kupujemy, a później spożywamy. Skład może nas bardzo zadziwić, a czasami wręcz zszokować. Mięso jest mięsu nierówne.

Jeśli lubimy mięso mielone i kupujemy je często, powinniśmy zawsze zwracać uwagę na to, co się w nim kryje. Nie ulega wątpliwości, że "zmielone" mogą być bardzo różne elementy. Dobre mięso mielone musi zawierać w opisie konkretną część, z której pochodzi, np. mięso wieprzowe z łopatki czy z szynki. Zdecydowanie nie powinno zawierać zmielonych kości czy innych podejrzanych elementów.

Najgorszym możliwym wyborem jest tzw. mięso garmażeryjne, które znajdziemy w marketach. Skład takiego produktu może zadziwiać, ponieważ często znajdziemy w nim zaledwie 70 procent czystego mięso. Resztę stanowią dodatki, których z pewnością nie chcielibyśmy włączać do swojej diety.

Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej normami, prawdziwe mięso mielone powinno zawierać realnie jak najwięcej mięsa (blisko 100 procent) i jak najmniej soli (maksymalnie 1 procent) czy innych dodatków. Prawo nie zabrania jednak wprowadzania do obrotu różnych produktów "mięsopodobnych", do których dodaje się również pewne niekoniecznie pożądane składniki: tłuszcze, białka roślinne, przyprawy oraz wodę.

Można w nim nawet znaleźć pewną ilość ilość MOM, czyli mięsa oddzielonego mechanicznie. Pod tą nazwą kryje się wszystko, co da się zmielić na gładką masę: kości, chrząstki, a w przypadku mięsa drobiowego nawet skrzydła, łapy czy dzioby. MOM to często składnik dań gotowych, których najlepiej w ogóle unikać.

Oczywiście zawsze najlepiej kupić kawałek mięsa u sprawdzonego rzeźnika i zmielić go samodzielnie. Wtedy na pewno wiemy, co jemy. Jeśli jednak nie przemawia do nas taka opcja, dokonujmy wyborów świadomie, czytając etykiety i przygotowując danie wyłącznie na bazie zdrowych, sprawdzonych składników.