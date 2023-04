Najgorsze stylizacje tygodnia. Mariah Carey w skurczonej sukience

Krótka historia skurczonej sukienki

Twierdzi, że "all I want for Christimas is you", ale pod choinką przydałaby się jej także dłuższa sukienka. Mariah Carey to wielka miłośniczka kusych fasonów, które wyglądają, jakby skurczyły się w praniu. Plus stawiamy za konsekwencję - odkąd pamiętamy wokalistka zawsze ubóstwiała krótkie topy i obcisłe mini. Z biegiem lat i dojrzewającą samoświadomością, jej styl pozostaje niezmienny.