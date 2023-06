Najgorsze stylizacje tygodnia. Megan Fox w biżuteryjnych "majtkach"

Mariah Carey przesadziła z krateczką

Co powiedziałby Thomas Burberry, gdyby zobaczył Mariah Carey w ubraniach z jego metką? Być może to, że elegancja wymaga umiaru. Kultowa kratka brytyjskiego giganta zawojowała świat mody. Ale total look w postaci trencza z kraciastą podszewką, obcisłego topu i legginsów pokrytych bliźniaczym deseniem – wygląda "festyniarsko".