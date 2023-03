Wyglądała jak czarny charakter Disneya. Katy Perry zaskoczyła nietypową kreacją

Fani muzyki pop z pewnością kojarzą cukierkowy teledysk Katy Perry do utworu "California Gurls". Wokalistka przez długi czas utrzymywała taki artystyczny image. Lecz teraz po tych słodkościach nie został nawet ślad. Katy Perry obecnie przychodzi na eventy w skórzanych, metalicznych czy jeansowych stylizacjach. Zawsze widać w nich jednak odrobinę szaleństwa. Z kolei jako mama niespełna trzyletniej córki ceni sobie na co dzień wygodę. Ponadto po epizodzie blondu wróciła też do kruczoczarnych włosów.